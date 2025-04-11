Лизинговые компании столкнулись с рекордным избытком автомобилей

«Ъ»: у лизинговых компаний скопились 30 тысяч авто на стоке из-за высоких ставок

Сток автомобильной техники лизинговых компаний достиг 30 тыс. единиц в связи со снижением платежеспособности бизнеса из-за высоких ставок и роста цен. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на экспертов и участников рынка.

Объем изъятой на баланс лизингодателей техники вырос втрое за предыдущий год, отмечает газета. По данным участников рынка, 50% стока — грузовая техника.

Для сокращения издержек компании намерены создать собственные точки продаж машин с пробегом, но их объемов для конкуренции с дилерами, подчеркивает «Ъ», может быть недостаточно.

Аналитики на фоне этого видят риски для рынка новых грузовиков. По их словам, россияне при такой ситуации смогут выбирать технику из стоков вместо покупки новой.

Опрошенные «Коммерсантом» лизингодатели ожидают снижения изъятий во втором квартале, но прогноз зависит от ключевой ставки и господдержки.

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