Спрос на летний отдых в Крыму вырос в полтора раза

Замглавы МЭР Вахруков: спрос на летний отдых в Крыму за год вырос на 47%

Спрос на летний отдых в Крыму в 2025 году вырос на 47%. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на круглом столе в Совете Федерации, передает ТАСС.

Отмечается, что число бронирований на путевки в Севастополь за этот же период выросло на 70%.

Перед этим глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил о росте числа бронирований отелей Крыма на майские праздники 2025 года на 82%.

Перед этим сообщалось, что Крым стал самым популярным местом летнего отдыха россиян.

В десятке самых востребованных регионов оказались Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан, а также Ростовская, Ярославская и Нижегородская области.

Чаще всего летом 2024 года россияне бронировали отели без звезд — на них пришлась треть бронирований.

Ранее режиссер Карен Шахназаров назвал имитацией мирной жизни отдых с детьми в Крыму.