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Набиуллина призвала перекрыть кислород черным кредиторам

Набиуллина: нужно разорвать цепочки микрокредитов, загоняющие в долговую спираль
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«РИА Новости»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «РИА Новости»

Во время выступления с годовым отчетом в Государственной думе председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина озвучила предложения по предотвращению попадания граждан России в долговую спираль. Ее слова приводит РИА Новости.

Она призвала «разорвать цепочки микрозаймов».

«Когда микрофинансовые организации (МФО) дают человеку заем, чтобы он просто заплатил за предыдущий», — пояснила Набиуллина.

Глава регулятора подчеркнула, что для этого ЦБ предлагает придерживаться принципа «один дорогостоящий заем в одни руки» и трехдневного периода охлаждения между займами и снижения переплаты до 100%.

Кроме того, Набиуллина призвала «перекрыть кислород черным кредиторам», к услугам которых, по ее мнению, в случае ужесточения правил для МФО могут начать чаще прибегать граждане России.

Также Эльвира Набиуллина заявила, что мировые торговые войны, которые развязывает администрация президента США Дональда Трампа, являются новым риском для российской экономики.

Ранее гендиректор ВТО допустила начало тарифной войны из-за пошлин США.

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