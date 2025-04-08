ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 9 апреля

Банк России установил официальный курс доллара США на 9 апреля на уровне 85,46 руб., евро — 93,77 руб., юаня — 11,56 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На 8 апреля Центральный банк устанавливал следующие курсы валют: доллара — на уровне 86,18 руб., евро — 94,77 руб., юаня — 11,72 руб.

Таким образом, американская валюта подешевела на 72,50 коп., евро — на 99,87 коп., а китайская валюта — на 16,22 коп. Курсы снизились после резкого роста днем ранее.

Накануне главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что в апреле — июне средний курс доллара составит 93 руб., евро — 101 руб., юаня 12,8 руб. Он отметил, что, если не будет прогресса в переговорах России и США, рубль может возобновить ослабление в ближайшие недели. Свой вклад в ослабление рубля может вносить и сезонный рост спроса на валюту для закупки импорта и для зарубежного туризма.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара и евро на эту неделю.