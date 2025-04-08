Россияне рассказали, откладывают ли деньги

Большинство опрошенных россиян — 73% — откладывают деньги, треть респондентов пополняет накопления на регулярной основе, пишет агентство ТАСС со ссылкой на результаты исследования экспертов проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» и Rambler&Cо.

39% из тех, кто откладывает день, делает это время от времени. «Подушка безопасности» размером до шести ежемесячных доходов есть лишь у 33% опрошенных россиян. 24% респондентов сказали, что хотели бы откладывать больше денег. 23% только планируют создавать свой резервный фонд.

20% участников исследования сказали, что не откладывают и не планируют это делать.

Во второй половине февраля «Финансы Mail» представили результаты исследования, согласно которым большинство — 60% — россиян не откладывают деньги из-за низких зарплат и пенсий.

30% опрошенных не формируют накопления из-за потребительского кредита. 24% участников опроса — из-за ипотеки. 19% участников исследования считают преградой к финансовой стабильности свои импульсивные покупки и спонтанность в тратах. Пятая причина — большой состав семьи. 16% участников опроса считают, что накопление не может быть успешным в больших семьях. У 15% респондентов нестабильные доходы. 13% помогают пожилым родственникам.

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