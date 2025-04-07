Набиуллина пообещала быть осторожной

Центральный банк собирается проявлять осторожность в своих действиях, касающихся денежно-кредитной политики, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, регулятор таким образом планирует повлиять на то, чтобы период высокой инфляции не затянулся.

На прошлой неделе глава Центробанка, выступая в Госдуме, заявила, что ключевая ставка — это не «волшебная палочка», ее снижение при высокой инфляции может повлечь серьезные последствия в виде нового взлета цен и рыночных ставок.

Также Набиуллина сообщала, что Центральный банк России ведет «некоторые» переговоры с зарубежными банками по открытию филиалов в России. Она отметила, что раскрывать информацию пока преждевременно. Глава регулятора также пошутила, что «когда они откроются, это будет видно».

Кроме того, как заявила председатель регулятора, Банк России и правительство РФ действуют в тандеме, имея одни ключевые ценности в виде устойчивого роста экономики и повышения благосостояния граждан. Она назвала это ключевыми ценностями, по которым у Банка России и кабмина нет никаких разногласий.

Ранее Центробанк назвал одну из главных причин разгона цен в России в начале года.