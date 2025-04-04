Глава минфина США оценил возможность дефолта

Министр финансов США Бессент заявил, что страна не движется в сторону дефолта

США не движутся в сторону дефолта. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил глава минфина страны Скотт Бессент.

«Людям не стоит говорить, что ситуация в США вышла из-под контроля, что США движутся в сторону дефолта. Это не так», — сказал министр.

Также он выразил обеспокоенность большим объемом государственного долга страны.

26 марта бюджетное управление конгресса Соединенных Штатов сообщило, что американское правительство может столкнуться с дефолтом к августу 2025 года, если власти не повысят потолок госдолга.

До этого эксперты двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) заявили, что дефолт США по государственному долгу может наступить в период с середины июля до начала октября. Специалисты центра отметили, что конкретная дата потенциального дефолта в первую очередь зависит от поступлений в бюджет после апрельского налогового периода. Хотя ожидается, что налоговые сборы в целом соответствуют прогнозам, существует вероятность возникновения риска дефолта уже в первых числах июня.

Ранее сообщалось, что госдолг США более чем в 100 раз превысил госдолг России.