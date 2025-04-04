Назван процент повышенных в должности россиян

Каждый пятый житель России получил повышение по итогам первого квартала 2025 года (январь --март), пишет агентство РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Как выяснили аналитики, 14% участников опроса получили повышение зарплаты с сохранением прежней должности. 2% получили более высокий пост без увеличения оклада, а для 5% продвижение по карьерной лестнице было сопряжено с ростом заработной платы.

Чаще из тех, кто получил повышение (зарплаты либо должности), встречаются представители IT-сферы, таких 9%. Также повышения разного характера получали работники производства. Кроме того, росли оклады у специалистов транспортного (15%), строительного (14%) и аграрного секторов (13%).

Во второй половине марта «Актион Кадры и HR» представил результаты исследования, согласно которым более 40% опрошенных российских компаний не исключили сокращения штата в 2025 году. В частности, 25,6% не исключили сокращения в течение ближайших трех месяцев. Еще около 8% компаний допустили сокращения до конца нынешнего года, а около 7% — в течение ближайшего полугода.

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