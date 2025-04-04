Спецпредставитель Путина заявил, что Трамп оздоравливает экономику России

Президент США Дональд Трамп оздоравливает экономику России. Такое мнение высказал спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, пишет интернет-издание РБК.

По его словам, факт того, что Трамп не стал вводить пошлины против импорт товаров из России, даст возможность Москве нарастить экспорт и развить новые отрасли под свой и американский рынки.

Как отметил Титов, многие компании из стран с заградительными пошлинами​ вложатся в российское производство, а «это приведет к долгожданной диверсификации и росту нашей экономики».

Негативные стороны от политики американской администрации он тоже назвал. Как отметил Титов, в свете действий Трампа цены на нефть будут падать, что негативно отразится на доходах бюджета, и на курсе рубля к доллару. Однако и в этом есть свои плюсы. Например, указал спецпредставитель Путина, это даст импульс снижению сырьевой зависимости.

Ранее эксперт назвал непродуманной угрозу Трампа о пошлинах на нефть из РФ.