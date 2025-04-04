Госдума рассматривает ужесточение требований к сотрудникам банков

На фоне всплеска активности телефонных и интернет-мошенников, в Государственной думе обсуждают новую меру по борьбе с этой проблемой — банковских работников предлагают увольнять за сговор с мошенниками. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по финансовым рынкам.

Предполагается, что изменения будут внесены в закон «О банках и банковской деятельности» — увольнять провинившихся сотрудников банков будут по статье 81 Трудового кодекса РФ («Расторжение договора по инициативе работодателя»), с формулировкой «в связи с утратой доверия». На данный момент практика увольнения таких сотрудников предусматривает «соглашение сторон».

Глава парламентского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков отметил, что инициатива уже получила первоначальное одобрение со стороны Банка России.

«Если человека будут увольнять по статье, а не по собственному желанию, как это происходит сейчас, то новый работодатель сможет трезво оценивать свои риски. Плюс мы предлагаем в перспективе создать в РФ базу данных с информацией о таких злоумышленниках, чтобы финансовым организациям было легче принимать решения», — заявил Аксаков.

Также заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что новые преступления, появившиеся с развитием технологий, необходимо оперативно вносить в Уголовный кодекс РФ.

Ранее в Белоруссии устроили облаву на мошенников из кол-центров.