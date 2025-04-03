Глава РФПИ объяснил введение пошлин стремлением США к самостоятельному росту

Решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на все товары, которые ввозятся в страну, создает прецедент для самостоятельного роста государства. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, его слова приводит ТАСС.

«Отдавая предпочтение отечественной промышленности и исправляя структурные торговые дисбалансы, Соединенные Штаты создают прецедент для самостоятельного роста и устойчивого создания рабочих мест», — написал он.

Накануне президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белый дом объяснил, почему Трамп не ввел пошлины против России и еще трех стран.