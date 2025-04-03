Минфин с 7 апреля приступает к продаже валюты и золота

Минфин России впервые за год перейдет к продаже валюты и золота

Минфин РФ с 7 апреля по 12 мая направит на продажу иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила в объеме 35,9 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В ведомстве добавили, что ежедневный объем операций составит в эквиваленте 1,6 млрд рублей.

«Совокупный объем средств, направляемых на продажу ранее приобретенных иностранной валюты и золота, составляет 35,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 7 марта по 4 апреля Минфин РФ планировал направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила средства в размере 60,1 млрд рублей. Ежедневный объем операций составлял в эквиваленте 2,9 млрд рублей.

В Минфине уточнили, что переход от покупок к продаже валюты связан с большим отклонением фактически полученных нефтегазовых доходов в марте от прогноза.

Незадолго до этого сообщалось, что стоимость золота на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, установила новый исторический рекорд. За время торгов 2 апреля фьючерсы на поставку драгоценного металла выросли на 1,12% и достигли отметки в $3201,6 за тройскую унцию (31,1 грамма). Такая цена за золото еще не фиксировалась за всю историю.

В марте инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что в среднесрочной перспективе цена тройской унции золота может достичь рекордных $3,2 тысячи. По словам аналитика, драгоценный металл является интересной инвестицией для россиян, поскольку наблюдается слабость доллара по отношению к рублю. Бахтин пояснил, что текущий валютный курс позволяет получить по сути двойной результат — в виде роста стоимости самого золота и повышения курса доллара к рублю.

Ранее сообщалось, что Счетная палата проверит деятельность Банка России.