Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине продали 50 вагонов конфискованного белорусского хлорида калия

АРМА: на Украине реализовали партию хлорида калия, изъятую у белорусской фирмы
close
Depositphotos

Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало партию конфискованного белорусского хлорида калия, продав его за 39,8 млн гривен (около 82 млн рублей). Об этом сообщается на сайте АРМА.

Из заявления следует, что речь идет о продукции компании «Беларуськалий».

«Реализована продукция <...>, находившаяся в 50 железнодорожных вагонах. <...> Итоговая сумма реализации составила 39,8 млн гривен, в том числе таможенные выплаты в размере 14,7 млн гривен (порядка 30,3 млн рублей — «Газета.Ru»)», — уточняется в тексте.

В агентстве отметили, что вырученные средства будут потрачены на разные цели. Среди них — закупка облигаций для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

4 марта пресс-служба АРМА сообщила, что агентство продало партию конфискованных белорусских удобрений. Всего было реализовано около 4,3 тыс. тонн хлорида калия, за которые удалось получить порядка 45,5 млн гривен (примерно 93,7 млн рублей). Итоговая сумма учитывает как стоимость самой продукции, так и таможенные платежи.

Ранее в Литве решили продать изъятые белорусские молоковозы и пожарные машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами