На Украине продали 50 вагонов конфискованного белорусского хлорида калия

АРМА: на Украине реализовали партию хлорида калия, изъятую у белорусской фирмы

Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало партию конфискованного белорусского хлорида калия, продав его за 39,8 млн гривен (около 82 млн рублей). Об этом сообщается на сайте АРМА.

Из заявления следует, что речь идет о продукции компании «Беларуськалий».

«Реализована продукция <...>, находившаяся в 50 железнодорожных вагонах. <...> Итоговая сумма реализации составила 39,8 млн гривен, в том числе таможенные выплаты в размере 14,7 млн гривен (порядка 30,3 млн рублей — «Газета.Ru»)», — уточняется в тексте.

В агентстве отметили, что вырученные средства будут потрачены на разные цели. Среди них — закупка облигаций для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

4 марта пресс-служба АРМА сообщила, что агентство продало партию конфискованных белорусских удобрений. Всего было реализовано около 4,3 тыс. тонн хлорида калия, за которые удалось получить порядка 45,5 млн гривен (примерно 93,7 млн рублей). Итоговая сумма учитывает как стоимость самой продукции, так и таможенные платежи.

Ранее в Литве решили продать изъятые белорусские молоковозы и пожарные машины.