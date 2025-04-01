Оценены шансы России найти новых покупателей сжиженного газа

Вероятный отказ Европейского союза от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) толкает Москву на поиски новых покупателей этого энергоносителя уже сейчас, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные исследования компании Reksoft Consulting.

Как сообщили аналитики компании, даже если России удастся найти других покупателей, есть вероятность, что переброска российского СПГ на альтернативные рынки не позволит монетизировать весь дополнительный объем.

Эксперты полагают, что через пять лет экспорт составит около 44 млн тонн в год. По их мнению, к 2030 году у РФ получится перенаправить на неевропейские рынки минимум 35,2 млн тонн такого газа. Экспорт больше 40 млн тонн (при потенциале в 65 млн) выглядит сомнительным, считают в компании.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение аналитиков Института энергетики и финансов написала, что продажи российского угля в марте на фоне падения мировых цен продемонстрировали существенное падение, на некоторых направлениях загрузка сократилась на десятки процентов в годовом выражении.

Ранее стал известен главный в Европе покупатель российского газа.