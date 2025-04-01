Темпы роста продаж одной категории товаров в России резко снизились

Темпы роста продаж ювелирных изделий и бижутерии в России в январе и феврале замедлились почти в два раза относительно аналогичного периода 2024 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В первые два месяца 2024 года темпы роста ювелирного рынка России оценивали в 21%, теперь динамика замедлилась до 11%, пояснили эксперты. В качестве причины в компании назвали эффект высокой базы по итогам 2024 года.

В то же время средний чек на покупку таких товаров за отчетный период продемонстрировал противоположную динамику и увеличился на 10% по сравнению с показателями прошлого года, составив 9092 рубля. Основным драйвером роста продаж в этой отрасли по-прежнему остаются интернет-магазины и маркетплейсы, отметили аналитики.

Во второй половине марта финансовый маркетплейс «Выберу.ру» представил результаты исследования, согласно которым количество опрошенных россиян, приобретающих ненужные им вещи на маркетплейсах и в онлайн-магазинах, увеличилось вдвое в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

Ранее стало известно, что больше половины россиян имеют «счастливые» украшения.