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В России заметили снижение цен на гаджеты из-за укрепления рубля

«Известия»: в России снижаются цены на гаджеты на фоне укрепления рубля
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Shutterstock

Российские продавцы и импортеры электроники снижают цены на электронику на фоне укрепления рубля. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные российских компаний.

В пресс-службе МТС изданию заявили, что компания снизила цены на iPhone на 10%.

В «М.Видео – Эльдорадо» тоже отреагировали на укрепление рубля и снизили цены на Apple до 15%, в том числе и на последнюю модель смартфона. Специалисты объяснили, что на данный момент на полках магазинов лежат товары, которые ранее приобретались по высокому курсу, однако сейчас их заказывают по более низкому. В ближайшее время из-за этого в магазинах техники могут пройти скидки на товары, так как в Россию уже везут новые поставки.

«Обычно партии из Китая идут в РФ морем два-три месяца. На самолете это пара недель. Но по воздуху возят только самые высокомаржинальные товары, например смартфоны», — заявил источник издания.

В январе доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Юлия Бутырина сообщила, что цены на смартфоны в российских магазинах вырастут на 5–10% в 2025 году.

Ранее врач рассказал, как снизить вред от «залипания» в смартфоне.

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