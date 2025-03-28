Банки Таиланда после землетрясения могут предоставлять ограниченный набор услуг клиентам

Банки Таиланда могут предоставлять клиентам ограниченный набор услуг после мощного землетрясения в Мьянме. Об этом сообщило агентство Cailian со ссылкой на Центробанк (ЦБ) страны.

При этом платежные системы Таиланда продолжают работать, уточнили в ЦБ.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. По различным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Толчки чувствовались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. Также в Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Под завалами одного из обрушившихся зданий оказались не менее 60 рабочих.

Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу. Тайский премьер Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.

Ранее в АТОР рассказали, пострадали ли россияне из-за землетрясения в Мьянме.