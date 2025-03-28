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Лицензии на продажу алкоголя для бизнеса Анапы могут продлить еще на год

Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя для бизнеса Анапы
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Александр Кряжев/РИА Новости

Минфин предложил продлить на год лицензии на розничную продажу алкоголя для бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте министерства.

Соответствующий проект находится на общественном обсуждении. Продление лицензий распространится на объекты общественного питания.

В ведомстве рассказали, что сведения о продлении сроков будут внесены в госреестр лицензий в течение трех рабочих дней со дня вступления постановления в силу. Согласно документу, предприниматели также получат право на возврат госпошлины, уплаченной за продление на один год срока действия лицензии.

Таким образом Минфин предложил поддержать предпринимателей региона, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

В декабре сообщалось, что объем розничной продажи алкоголя в России за 11 месяцев 2024 года составил 201,7 млн декалитров (дал), что на 20% больше, чем за тот же период 2017 года.

Ранее сообщалось, что Минфин пока не сформировал позицию по запрету продажи алкоголя лицам до 21 года.

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