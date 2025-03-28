Россияне стали чаще покупать один вид консервов

В России с марта 2024 года по февраль 2025 года объем продаж мясных консервов вырос на 18,5%, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на сообщение аналитиков компании Nielsen.

По итогам 2024 года в России произвели 913,3 млн банок консервов, что на 4,5% больше показателя годом ранее. Стоимость таких консервов тоже выросла — на 6,55% за год.

Рост интереса к мясным консервам объяснили тем, что такие продукты перестают ассоциироваться только с тушенкой. Как отметили в компании, потребители переходят на более премиальные мясные консервы: в ассортименте появляются продукты из индейки, баранины, утки, а также готовые блюда и паштеты.

Во второй половине февраля президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов сообщил, что растущие издержки представителей рыбопромышленной отрасли лягут на потребителей. На фоне сократившихся объемов улова уже в ближайшее время они столкнутся с ростом цен на рыбу, икру и консервы.

Ранее в России снизилась цена на один вид рыбы.