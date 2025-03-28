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В России спрогнозировали затяжное падение продаж автомобилей

«Ведомости»: рынок новых автомобилей в РФ вернется к росту не раньше 2026 года
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Объем продаж новых автомобилей в России вернется к росту не раньше 2026 года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков компании Oks Labs.

По прогнозам аналитиков, в 2025 году продажи новых автомобилей в России упадут на 11% относительно итогов 2024 года, до 1,39 млн единиц. При оптимистичном сценарии реализация вырастет на 1%, до 1,55 млн штук, а при негативном — сократится на 22%, до 1,23 млн.

Падение объема продаж объяснили рекордно высокой ключевой ставкой Банка России в 21%. Как подчеркнули в компании, при такой планке брать автокредиты большинству россиян невыгодно, а приобрести машину без кредита многие россияне не могут себе позволить.

На этой неделе аналитик Игорь Моржаретто сообщил, что в России практически удалось решить проблему с поставками автозапчастей западных производителей за прошедшие три года.

По его словам, с 2022 года — после ухода западных брендов — у России получилось наладить поставки запчастей для машин большинства производителей. Осталась одна проблема — наладить импорт эксклюзивных машин «нетипичных комплектаций, отметил Моржаретто.

Ранее были названы три причины утечки топлива в автомобиле.

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