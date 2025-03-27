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Аэропорт Горно-Алтайска стал международным

Правительство РФ присвоило аэропорту в Горно-Алтайске международный статус
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Пресс-служба Сбера

Реконструируемый в настоящее время аэропорт в Горно-Алтайске в республике Алтай будет иметь международный статус. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

В аэропорту будет создан грузопассажирский многосторонний пункт пропуска через государственную границу. Подчеркивается, что данное решение позволит поддержать развитие туризма на Алтае, упростить логистику, привлечь инвестиции и объемы внешнеэкономической деятельности.

В сообщении отмечается, что благодаря развитию туризма в республике Алтай пассажиропоток туда с 2014 по 2023 год вырос в 10 раз.

6 марта сообщалось, что АО «Аэропорт Горно-Алтайск» и федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приступили к реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Горно-Алтайска. Проект оценивается в 10,2 млрд рублей, 2,3 млрд из которых выделит АО «Аэропорт Горно-Алтайск». В рамках проекта будет построено новое здание аэровокзала с пропускной способностью 800 пассажиров в час на внутренних авиалиниях, а также 200 пассажиров в час на международных.

Ранее курорт «Манжерок» признали крупнейшим работодателем Алтая.

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