Названы сроки начала строительства ВСМ из Москвы в Петербург

Старовойт: строительство ВСМ Москва — Петербург начнется в середине 2025 года

Глава Минтранса России Роман Старовойт заявил, что строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом начнется в середине 2025 года.

«В 2024 году обеспечено подписание всех необходимых финансовых документов», — заявил он.

По его словам, с середины 2025 года начнутся строительные работы.

23 декабря Старовойт заявил, что первый российский высокоскоростной поезд, который будет ходить по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург, назвали «Белый кречет». РЖД подписали с «Уральскими локомотивами» контракт на 12 млрд рублей, который предполагает изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в стране ВСМ.

Запуск первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург ожидается 1 апреля 2028 года. Стоимость проекта оценивается в 1,75 трлн рублей.

Ранее в правительстве РФ раскрыли, где будет полигон для нового высокоскоростного поезда.