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Масштабная хакерская атака затронула еще одну крупную нефтяную компанию РФ

Shot: масштабная хакерская атака затронула «Роснефть» вслед за «Лукойлом»
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Пресс-служба «Роснефти»

Масштабная хакерская атака затронула российскую нефтяную компанию «Роснефть». Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на сотрудников компании.

Отмечается, что сотрудников просят не включать компьютеры и отключить их питание. Официальной информации на этот счет не поступало.

В среду, 26 марта, Telegram-канал Shot сообщил, что российская нефтяная компания «Лукойл» подверглась массированной хакерской атаке, работников попросили не включать компьютеры и не пользоваться рабочими сервисами. Отмечается, что тех работников, которые уже успели ввести свои логин и пароль, попросили немедленно выйти из системы. Уточняется, что парализована работа офисов компании на Сретенском бульваре, Якиманке и Покровском бульваре в Москве. При этом работники «Лукойла» не могут воспользоваться электронными пропусками, а охрана запускает людей в офисы после сверки данных вручную.

Ранее хакер заявил об участии Украины в атаке на интернет-провайдера Lovit.

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