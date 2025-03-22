ЦБ Турции провел интервенции для поддержания курса лиры

ЦБ Турции за три дня провел интервенции на $26 млрд для поддержания лиры

Центральный банк Турции за последние три дня осуществил интервенции на рынке на $26 миллиардов для поддержания курса национальной валюты, упавшего на фоне политической турбулентности в стране. Об этом сообщает Habertürk.

«Доллар завершил эту насыщенную событиями неделю с ростом на 3,2% по отношению к турецкой валюте — лире. Ограничением роста стали меры, предпринятые Центральным банком Турции», — говорится в сообщении.

В четверг ЦБ Турции провел интервенции на $12 млрд, в четверг и пятницу интервенции составили $14 млрд.

19 марта был задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Его обвинили в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. На этом фоне курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры были заблокированы, а на улицах начались массовые акции протеста. Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За несколько дней до ареста его диплом аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в администрации Эрдогана заявили, что Турция не «поддастся улицам».