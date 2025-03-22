Директор ЗАЭС заявил, что энергия станции необходима Украине

Украина нуждается в электроэнергии Запорожской атомной станции (ЗАЭС), поскольку свою она продает в страны Европы. Об этом заявил ТАСС директор станции Юрий Черничук.

До начала боевых действий ЗАЭС обеспечивала электричеством примерно четверть территории Украины. На данный момент работа всех энергоблоков станции приостановлена.

«Потеря сразу четверти генерации - это ощутимый удар для любой энергосистемы, какой бы она ни была. В каком состоянии находятся энергосистема и потребители Украины [сейчас], тяжело сказать», — сказал он.

По словам Черничука, украинская сторона точно заинтересована в возобновлении подачи энергии с ЗАЭС, особенно учитывая тот факт, что свою электроэнергию страна продает Европе.

До этого издание The Wall Street Journal писало, что украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность отдать Запорожскую АЭС в руки американского капитала, несмотря на то что атомная электростанция находится на территории России.

Ранее глава «Росатома» оценил возможность включения ЗАЭС в энергосистему России.