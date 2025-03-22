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Правительство направит на обновление пунктов пропусков через границу 859 млн рублей

Кабмин направит 859 млн рублей на обновление пунктов пропусков через границу
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Правительство России направит почти 900 млн рублей на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через границу. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

«В 2025–2027 годах на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу будет направлено 859 млн рублей», — говорится в сообщении.

В ряде пунктов планируют установить современные инспекционно-досмотровые комплексы, что, как отметили в правительстве, позволит сократить время проведения контрольных процедур.

Всего в рамках программы модернизации соответствующих пунктов пропуска до конца десятилетия власти намерены реконструировать 87 наиболее востребованных пунктов и увеличить их пропускную способность более чем в 2 раза.

Накануне было опубликовано распоряжение кабмина, согласно которому на подготовку и проведение международного песенного конкурса «Интервидение» в 2025 году (аналог европейского «Евровидения») выделили 750 млн рублей.

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