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Европа может резко сократить импорт украинского сахара

Reuters: ЕК может резко сократить импорт украинского сахара из-за падения цен
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Global Look Press

Еврокомиссия может резко сократить импорт украинского сахара. Об этом пишет агентство Reuters.

«Европейская комиссия намерена резко сократить импорт украинского сахара», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение могут принять в связи с недовольством производителей ЕС падением цен на этот продукт из-за поставок. Соответствующий вопрос поднял комиссар ЕС по сельскому хозяйству Кристоф Хансен.

До этого представитель французского профсоюза аграриев Jeunes Agriculteurs Пьеррик Орель заявил, что ничем не ограниченный импорт украинского зерна и мяса птицы в страны Евросоюза подрывает внутренний рынок ЕС и Франции.

Схожее мнение в октябре 2024 года высказывал член парламента Франции Жордан Гиттон: он обратился к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Анни Женевар с жалобой на сахар с Украины. Его поставки сбили цены на сахар на 30%, что напрямую повлияло на французскую свеклу.

Ранее производители сахара в ЕС столкнулись с убытками из-за Украины.

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