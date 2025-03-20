Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цена биткоина превысила $86 тысяч

Цена биткоина превысила $86 тысяч на фоне сохранения ключевой ставки ФРС США
close
Shutterstock

Цена биткоина превысила $86 тысяч из-за сохранения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на прежнем уровне. Об этом сообщает Cointelegraph.

Максимальный показатель стоимости биткоина достиг к 2:10 (мск), его стоимость составляла $87 387. После этого началось снижение до $86 734.

19 марта Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции Центробанка страны, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 4,25–4,5% годовых.

30 января ФРС после трех снижений сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Регулятор отметил, что последние данные указывают на то, что экономическая активность американцев продолжает расти уверенными темпами, зафиксирован низкий уровень безработицы в последние месяцы, условия на рынке труда стабилизировались. В то же время инфляция остается на «несколько повышенном» уровне.

До этого гендиректор онлайн-платформы «Кошелек.ру» Борислав Григорьев рассказал, что в апреле биткоин будет стоить от $80 тыс. до $100 тыс.

Ранее сообщалось, что биткоин станет стратегическим резервом США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами