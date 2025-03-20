Цена биткоина превысила $86 тысяч из-за сохранения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на прежнем уровне. Об этом сообщает Cointelegraph.

Максимальный показатель стоимости биткоина достиг к 2:10 (мск), его стоимость составляла $87 387. После этого началось снижение до $86 734.

19 марта Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции Центробанка страны, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 4,25–4,5% годовых.

30 января ФРС после трех снижений сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Регулятор отметил, что последние данные указывают на то, что экономическая активность американцев продолжает расти уверенными темпами, зафиксирован низкий уровень безработицы в последние месяцы, условия на рынке труда стабилизировались. В то же время инфляция остается на «несколько повышенном» уровне.

До этого гендиректор онлайн-платформы «Кошелек.ру» Борислав Григорьев рассказал, что в апреле биткоин будет стоить от $80 тыс. до $100 тыс.

Ранее сообщалось, что биткоин станет стратегическим резервом США.