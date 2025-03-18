Путин оценил возможность полной свободы в мировой торговле

Не стоит рассчитывать на полную свободу в мировой торговле, платежах и перетоках капитала, поскольку уже не будет так, как было прежде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, трансляция ведется на сайте РСПП.

«Как было прежде — уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит», — сказал глава государства.

Кроме того, не стоит полагаться и на «западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей», добавил Путин.

В своем выступлении он также заявил, что экономика России должна быть «тихой гаванью» для отечественного бизнеса. Однако в этом направлении предстоит «еще очень много сделать», отметил президент.

До этого на съезде Путин сказал, что в вопросе охлаждения экономики необходимо действовать аккуратно, чтобы не довести ее до состояния «криокамеры». При этом он добавил, что избежать охлаждения экономики России полностью не удастся. Президент напомнил, что об этом говорило и правительство России, и Центробанк. Однако надо действовать так, чтобы не допустить ее излишнего охлаждения, «потихонечку».

Путин принимает участие в работе ежегодного съезда РСПП. Основными темами станут ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов. Путин по завершении съезда проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления президента.

Ранее Путин объяснил, куда Россия должна направить свои инвестиции.