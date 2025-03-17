В ГК «А101» заявили о росте спроса на объекты компании

Несмотря на падение спроса на недвижимость в России на 30% в 2024 году, пересмотр большинства льготных ипотечных программ и рост ключевой ставки ЦБ, уровень реализации недвижимости группой компаний «А101» вырос до 548 тыс. кв. м по сравнению с 2023 годом. Объем продаж жилья при этом составил 475 тыс. кв. м., что сравнимо с показателями 2023 года, коммерческой недвижимости — 73 тыс. кв. м. Об этом свидетельствует операционный отчет ГК «А101».

Комментируя финансовые результаты компании, директор управления по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков заявил, что это цифры обеспечивают компании лидирующие позиции в отрасли на непростом рынке.

«Об этом же говорит и уровень распроданности объектов: на сегодня наш показатель распроданности в два раза больше, чем в среднем по России. Доля реализованных площадей ГК «А101» в текущих проектах составила 71% — против 31% по России в целом. Неудивительно: ведь увеличивается и спрос на недвижимость компании», — отметил Анатолий Клинков.

Он добавил, что в связи с этим в конце прошлого года доля на рынке ГК «А101» выросла до 40% в Новой Москве, а в Московской агломерации в целом составляла 12%.

«Это прежде всего объясняется преимуществами наших локаций, которые мы развиваем в соответствии с концепциями комплексного развития территорий и 15-минутного города — люди хотят жить и работать в условиях комфортной городской среды», — пояснил Клинков.

Он напомнил, что реализованный компанией район «Скандинавия» был признан лучшим на конкурсе «Топ ЖК-2024» в номинации «Масштабная застройка свободных территорий» по версии портала «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ).

Клинков добавил, что в рейтингах ЕРЗ ГК «А101» занимает восьмую позицию среди российских девелоперов и третью — среди столичных по объему строительства.

Кроме того, он отметил, что группа входит в число лидеров и во многих других рейтингах и конкурсах — например, «Росреестра», «Наш.Дом.РФ», Forbes.ru, domclick.ru и других.