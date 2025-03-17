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Курс доллара упал ниже 85 рублей

Курс доллара на Forex вернулся на уровень ниже 85 рублей впервые с 11 марта
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Утром 17 марта курс доллара на международном рынке Forex опустился ниже 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

По данным на 10:31 по московскому времени, курс доллара снижался на 0,32% — до 84,98 рубля. К 11:50 курс доллара составил 84,34 рубля, опустившись на 1,32%.

Курс евро в 11:45 по московскому времени составил 91,96 рубля. (-1,13%).

До этого директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко спрогнозировал, что курс доллара на этой неделе составит 84-86 рублей, а евро — 91-94 рубля. По его словам, одно из ожидаемых событий текущей недели – предстоящее 21 марта решение по ключевой ставке ЦБ.

Тимошенко сказал, что в базовом сценарии ключевая ставка останется неизменной на уровне 21%. По словам эксперта, в курсе рубля подобное решение уже заложено. Финансист подчеркнул, что определяющим курс рубля фактором продолжает оставаться экспортно-импортный баланс, который в последнее время в пользу экспортеров.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли доллар по 110 рублей.

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