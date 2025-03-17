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В ЦАМТО сообщили о рекордных мировых продажах оружия со времен холодной войны

ЦАМТО: объем мировой продажи оружия в 2024 году достиг $111,6 млрд
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Shutterstock

В 2024 году объем мировой продажи оружия достиг $111,6 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отчета Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

«В 2024 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил, по оценке Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), 111,615 миллиарда долларов, что является самым высоким результатом с момента окончания эпохи холодной войны», — говорится в сообщении.

В документе говорится, что западные страны избавились от устаревшего оружия с помощью военных поставок для Украины, после чего они начали закупать более современное и дорогостоящее оружие. В рамках этой системы основным бенефициаром, по данным ЦАМТО, стали Соединенные Штаты, которые практически монополизировали рынок вооружений НАТО.

В отчете отмечается, что в 2022 году мировой объем продаж оружия вырос на 28%.

До этого сообщалось, что объем рынка военных технологий в России в 2024 году составил 300 млрд рублей. Ключевыми сегментами стали беспилотные летательные аппараты (свыше 100 млрд рублей), а также средства радиоэлектронной борьбы (около 30 млрд рублей).

Ранее на Западе описали новое «ужасное» российское оружие для прорыва.

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