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Аналитики повысили прогнозы по инфляции и росту ВВП в РФ на 2025 год

ЦБ РФ: аналитики повысили прогноз по инфляции и росту ВВП
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Аналитики повысили прогноз по инфляции в России на 2025 год до 7,0% с 6,8% в феврале. Это следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Банка России.

По прогнозам аналитиков, инфляция вернется к 4% в 2027 году и далее сохранится на этом уровне.

Кроме того, прогнозируется снижение ключевой ставки: на 2025 год — до 20,1% годовых (-0,4 п. п.), на 2026 год — до 14,3% годовых (-0,7 п. п.), на 2027 год — до 10% годовых (-0,4 п. п.).

Также эксперты дали прогноз по ВВП РФ на 2025 год: ожидается рост на 1,7% против 1,6% ранее.

10 марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что ЦБ приступит к снижению ключевой ставки в конце 2025 года. К декабрю она составит 20%. При этом он не исключил и альтернативный сценарий — с более ранним и резким снижением ключевой ставки до 13–18% к концу 2025 года, если будет прогресс в переговорах России и США или значительное замедление экономики и инфляции.

14 февраля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% второй раз подряд. В 2024 году регулятор трижды повышал ключевую ставку, в 2023 году — пять раз.

Ранее аналитик Васильев предсказал снижение ключевой ставки в конце года.

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