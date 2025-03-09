Долги обанкроченного Антипинского НПЗ превысили 300 млрд рублей

Долги обанкроченного Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюмени снизились до 340 млрд рублей. Об этом пишет URA.RU.

На момент объявления НПЗ банкротом в 2019 году его общий долг оценивался в 430 млрд рублей.

Построенный в 2005 году АНПЗ стал первым независимым НПЗ в России. Его мощности позволяли обеспечить глубину переработки мазута в 98% и выпускать топливо уровня «Евро-5». Уже в 2019 году у завода истощились оборотные капиталы, и его директор Максим Андриасов заявил о готовности объявить НПЗ банкротом. К тому времени собственником НПЗ стал Сбербанк, который приобрел 80% его акций и стал крупнейшим кредитором предприятия.

На тот момент предполагалось, что завод будет обанкрочен и восстановит работоспособность путем утраты независимого статуса, получая нефть от «Лукойла» и «Сургутнефти». Однако в 2021 году объявленное банкротом осенью 2019 года предприятие было продано новому владельцу, Александру Яблонскому. Основатель АНПЗ Дмитрий Мазуров был признан виновным в мошенничестве в особо крупном режиме и осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

При этом сейчас АНПЗ, переименованный в Тюменский НПЗ, работает и демонстрирует рост прибыли. В 2023 году доход предприятия составил 325 млрд рублей, а прибыль — 21,6 млн рублей. В 2024 году доходы составили уже 371 млрд рублей, а прибыль — 37 млн рублей.

При этом в январе 2022 года на Тюменском НПЗ произошел пожар. Недалеко от предприятия расположен недавно построенный микрорайон «Новоантипинский» с 18 новыми домами. По некоторым данным, жители окрестностей ощутили мощную взрывную волну.

Ранее SHOT показал кадры возникшего после взрывов пожара на НПЗ в Ростовской области.