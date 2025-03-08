Россиянки стали больше вкладываться в фондовый рынок

В 2024 году брокерский счет в СберИнвестициях открыли на 67% больше женщин по сравнению с 2023 году, при этом число новых инвесторов-мужчин за год выросло на 60%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Сбера к Международному женскому дню.

Отмечается, что в 2024 году женщины стали больше вкладываться в фондовый рынок. Общее число сделок увеличилось на 14%, средний объем портфеля — на 3%.

Также за прошлый год женщины оформили в пять раз больше программ страхования жизни с инвестиционным доходом, чем в 2023 году. Самым популярным месяцем для оформления инвестиционных программ стал ноябрь.

Кроме того, в прошлом году женщины стали активнее прибегать к «голубым фишкам». Так, доля акций в объеме активов в течение двух лет увеличилась с 32% до 42%, а доля облигаций сократилась с 41% до 29%. На биржевые фонды у россиянок приходится 16% портфеля, абсолютными лидерами стали фонды денежного рынка.

Среди клиентов СберИнвестиций доля женщин составляет 43%. Средний возраст женщины-инвестора — 42 года. Открывают брокерский счет россиянки чаще всего в 38 лет. Средний возраст женщин, оформляющих инвестиционные продукты страхования жизни, в 2024 году снизился с 58 до 55 лет.

Ранее был составлен портрет среднестатистической женщины-предпринимателя в России.