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Названо количество женщин-предпринимателей в России

«Известия»: в России насчитали почти 2 млн женщин-предпринимателей
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Количество женщин, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, выросло до 1,8 млн человек к марту 2025 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Корпорации малого и среднего предпринимательства.

По данным корпорации, доля женского бизнеса выросла до 41,4% от общего числа предпринимателей, к марту 2024 года женщин-предпринимателей было 41,2% от всех ИП в России.

Больше всего женщин-предпринимателей зарегистрировано в Луганской народной республике (57,8% от всех ИП), в Донецкой народной республике (55,5%), в Тыве (55,1%), Запорожской области (52,1%), в Бурятии (50%). В абсолютных значениях больше всего женщин-предпринимателей насчитали в Москве — 194 тыс. человек.

На этой неделе финансовый маркетплейс «Сравни» провел исследование, по результатам которого 47% россиянок заявили, что им не требуется дополнительный источник дохода (в 2024 году было 29%). 36% респондентов активно ищут дополнительные возможности заработка, а 17% рассматривают банковские продукты как вариант для увеличения дохода.

Ранее в России раскрыли объем богатства мужчин и женщин.

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