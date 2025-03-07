Названы наиболее частые критерии при выборе квартиры

Женщины при выборе квартиры первостепенно обращают внимание на практичную планировку, а для мужчин в первую очередь важны удобства и окружающая инфраструктура, пишет издание «Известия» со ссылкой на данные исследования группы «Самолет».

Согласно исследованию компании, 41% женщин хотят иметь просторную кухню-гостиную (мужчин, которые тоже обратили внимание на такой вариант ответа, оказалось 35% среди опрашиваемых). Еще 23% женщин (против 19% мужчин) занимаются поиском квартиры с гардеробными, а 41% женщин (против 32% мужчин) — с балконом.

21% мужчин больше интересует высота потолка (женщин таковых 18%), благоустроенные территории (40% мужчин против 36% женщин) и система «умный дом» (7% против 5%). И 25% представителей сильного пола, и 25% женского выбрали жилье с уже меблированной кухней и квартиры-распашонки (по 12%).

В первой половине февраля генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев сообщил, что доля сделок на рынке недвижимости, совершаемых за наличные, достигла исторического максимума за последние 20 лет. 90% покупок квартир на вторичном рынке совершаются без привлечения ипотеки. До сентября 2024 года этот показатель находился на уровне 50%, рассказал Шавнев.

Ранее была названа самая популярная площадь квартир в Москве.