Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силуанов высказался о влиянии укрепления рубля на бюджет РФ

Силуанов: все планы по бюджету будут выполнены вне зависимости от курса рубля
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Все планы и обязательства федерального бюджета будут выполнены вне зависимости от курса рубля. Об этом заявил РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов.

«Укрепление рубля влияет на бюджет, но также влияет на бюджет и изменившийся макроэкономический прогноз. У нас базовый ВВП пересчитан. Где-то в одну сторону чуть поменьше, в другую сторону чуть побольше. Самое главное, что планы все наши по обязательствам и финансированию проектов будут выполнены», — сказал Силуанов.

До этого инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал, как курс доллара влияет на повседневную жизнь россиян. По его словам, изменения курса валют в первую очередь оказывают влияние на стоимость импортных товаров. Наиболее чутко на это реагирует электроника, бытовая техника и автомобили.

Эксперт также заявил, что курсовые движения влияют на инфляционные ожидания россиян. Когда рубль слабеет, они растут, и снижаются, когда нацвалюта укрепляется или держится стабильно. Бахтин отметил, что наиболее благоприятна для российских потребителей, бизнеса и экономики в целом ситуация, при которой курс рубля к доллару долгое время формируется без значительных изменений.

Ранее Силуанов рассказал об ожидаемом дефиците бюджета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами