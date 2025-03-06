Силуанов высказался о влиянии укрепления рубля на бюджет РФ

Все планы и обязательства федерального бюджета будут выполнены вне зависимости от курса рубля. Об этом заявил РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов.

«Укрепление рубля влияет на бюджет, но также влияет на бюджет и изменившийся макроэкономический прогноз. У нас базовый ВВП пересчитан. Где-то в одну сторону чуть поменьше, в другую сторону чуть побольше. Самое главное, что планы все наши по обязательствам и финансированию проектов будут выполнены», — сказал Силуанов.

До этого инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал, как курс доллара влияет на повседневную жизнь россиян. По его словам, изменения курса валют в первую очередь оказывают влияние на стоимость импортных товаров. Наиболее чутко на это реагирует электроника, бытовая техника и автомобили.

Эксперт также заявил, что курсовые движения влияют на инфляционные ожидания россиян. Когда рубль слабеет, они растут, и снижаются, когда нацвалюта укрепляется или держится стабильно. Бахтин отметил, что наиболее благоприятна для российских потребителей, бизнеса и экономики в целом ситуация, при которой курс рубля к доллару долгое время формируется без значительных изменений.

Ранее Силуанов рассказал об ожидаемом дефиците бюджета.