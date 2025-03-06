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Назван главный поставщик удобрений во Францию по итогам 2024 года

РИА: РФ в 2024 году осталась главным поставщиком удобрений во Францию
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Shutterstock

По итогам прошлого года российские экспортеры нарастили поставки удобрений во Францию до 676 тысяч тонн, что привело к усилению зависимости одного из главных импортеров этой продукции в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

В службе отметили, что этот результат превысил в 1,7 раза средний уровень за последние пять лет. В результате сложившаяся динамика поставок позволила России остаться главным поставщиком удобрений во Францию второй год подряд, ранее лидерство по этому показателю сохранял за собой Египет.

При этом, как подчеркивает агентство, стоимость поставок российских удобрений во Францию в прошлом году оказалась самой высокой за всю историю статистических наблюдений.

27 февраля сельхозпроизводители Европейского союза призвали Европейскую комиссию отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии. Представители профсоюзов считают, что нынешнее предложение ЕК может иметь пагубные последствия, которые будут заметны уже летом 2025 года.

Также сообщалось, что Европейский союз предпринимает попытки частично заменить удобрения из России продуктами переработки навоза и мочи местных животных.

Ранее Россия поставила в Польшу рекордный объем удобрений в 2024 году.

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