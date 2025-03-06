Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат предупредил об опасности новой схемы обмана в WhatsApp

Депутат ГД Немкин предупредил об опасности новой схемы обмана в WhatsApp
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил о схеме мошенничества, согласно которой злоумышленники предлагают сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp за вознаграждение. Его слова приводит RT.

По его словам, ответственность за манипуляции, которые злоумышленники совершат с таких аккаунтов, может лечь на владельца номера.

«Прежде чем человек докажет, что не имеет к этой противоправной деятельности никакого отношения, может пройти немало времени», — отметил он.

Также Немкин добавил, что мошенники могут предлагать «сдать в аренду» аккаунты в Telegram и других сервисах.

Депутат заявил, что нельзя передавать свои учетные записи или SIM-карты третьим лицам, а также важно всегда включать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и других сервисах.

Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук ранее рассказал, что мошенники предлагают пользователям сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp за 200 рублей в день.

Накануне в МВД сообщили, что мошенники стали обманывать россиян, используя поддельный бот в Telegram от лица «Почты России».

Ранее пенсионерка из-за игры на телефоне лишилась более чем миллиона рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами