Депутат предупредил об опасности новой схемы обмана в WhatsApp

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил о схеме мошенничества, согласно которой злоумышленники предлагают сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp за вознаграждение. Его слова приводит RT.

По его словам, ответственность за манипуляции, которые злоумышленники совершат с таких аккаунтов, может лечь на владельца номера.

«Прежде чем человек докажет, что не имеет к этой противоправной деятельности никакого отношения, может пройти немало времени», — отметил он.

Также Немкин добавил, что мошенники могут предлагать «сдать в аренду» аккаунты в Telegram и других сервисах.

Депутат заявил, что нельзя передавать свои учетные записи или SIM-карты третьим лицам, а также важно всегда включать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и других сервисах.

Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук ранее рассказал, что мошенники предлагают пользователям сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp за 200 рублей в день.

Накануне в МВД сообщили, что мошенники стали обманывать россиян, используя поддельный бот в Telegram от лица «Почты России».

Ранее пенсионерка из-за игры на телефоне лишилась более чем миллиона рублей.