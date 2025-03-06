РФ предложила Белоруссии синхронизировать действия в сфере беспилотников

Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о необходимости синхронизировать сотрудничество Москвы и Минска в сфере развития беспилотных авиасистем. Его слова приводит БелТА.

«Было бы правильно синхронизировать наши действия, чтобы мы работали в едином регулярном пространстве», — заявил он.

Орешкин отметил, что беспилотники могут эффективно использоваться в экономике, в том числе в логистике, сельском хозяйстве и энергетике.

В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко принял кадровые решения по формированию экономического блока правительства. По словам белорусского лидера, нынешний состав правительства можно назвать «новым старым», потому что многие чиновники были назначены еще до проведения выборов, чтобы граждане понимали, с каким составом будет работать будущий президент.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.