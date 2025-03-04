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Раскрыты последствия приостановки американской помощи Украине для экономики

Инвестор Астафьев: рубль укрепится из-за приостановки военной помощи США Украине
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Shutterstock

Приостановка со стороны США выделения военной помощи Украине и сближение с Россией станут факторами укрепления рубля. Сюда же можно отнести ожидание ослабления санкционного давления на РФ, отметил основатель инвесткомпании SharesPro Денис Астафьев в беседе с RT.

Любая дестабилизация отношений между Европой и США по украинскому кризису в целом негативно влияет на глобальную экономику, отметил эксперт. Сегодня Вашингтон дает миру понять, что либо конфликт будет урегулирован на условиях США и России, либо Украина останется без помощи. Это выглядит как дистанцирование Америки от конфликта и сигнал Европе, а для России такая ситуация станет шансом усилить переговорные позиции, считает Астафьев. При этом он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский к компромиссам не готов, на фоне чего достижение мира в ближайшее время маловероятно.

Украину продолжит поддерживать ЕС, хоть без США это и будет ограниченным ресурсом, считает специалист.

«Возможен новый раунд переговоров с Россией без участия Киева. Зеленский попытается мобилизовать Европу и укрепить позиции внутри страны. Однако его возможности ограничены — Европа не заменит США как главного союзника», — подчеркнул он.

Разногласия Украины и США могут ослабить и ее отношения с Европой. Без четкой стратегии и лидера европейская поддержка будет терять эффективность, заключил эксперт.

Напомним, Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Ожидается, что это продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе назвали сроки, при которых Украина без военной помощи США сможет продолжать бой.

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