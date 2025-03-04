В Пекине пообещали для защиты своих интересов принять ответные меры против США

Китайская Народная Республика примет ответные меры для защиты своих прав и интересов в ответ на повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары. Об этом со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР сообщает ТАСС.

В документе указывается, что Пекин выражает резкое недовольство и решительный протест и примет ответные меры для твердой защиты своих прав и интересов.

Ведомство отметило, что односторонние американские пошлины нарушают правила Всемирной торговой организации и подрывают многостороннюю торговую систему. Этим самым Вашингтон не только не решит свои проблемы, но и нанесет ущерб торгово-экономическому сотрудничеству Китая и Соединенных Штатов, а также нормальному международному торговому порядку.

В министерстве добавили, что китайские власти проводят жесткую политику по борьбе с наркотиками.

4 марта сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на китайские товары с 10 до 20%, мотивируя это недостаточными усилиями Пекина в борьбе с наркотрафиком в США.

Ранее Си Цзиньпин признал трудности в экономике КНР.