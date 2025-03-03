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В Индии заявили, что Брюссель хочет перевооружиться за счет Нью-Дели

Economic Times: ЕС хочет использовать Индию для перевооружения
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Depositphotos

Евросоюз стремится наладить отношения с Индией, чтобы в будущем использовать ее промышленную базу для перевооружения европейских стран. Об этом сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на аналитиков.

«Европейские политики, похоже, пришли к выводу, что стратегическая автономия континента требует от них ухаживать за Нью-Дели», — говорится в материале.

По мнению экспертов, индийские предприятия могут быстро нарастить производство снарядов для артиллерийских орудий, что важно для решившей перевооружиться Европы. При этом аналитики сомневаются, что Индия заменит Китай в европейских цепочках поставок.

28 февраля делегация ЕС во главе с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прибыла в Индию. Сообщалось, что Брюссель и Нью-Дели хотят заключить соглашение о свободной торговле в 2025 году.

Ранее стало известно, что Евросоюз не будет настаивать на определенном дресс-коде на саммите с Зеленским.

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