Раскрыта серая схема с алкоголем стоимостью 70 млрд рублей

В России раскрыли масштабную схему по уходу от уплаты акцизов при продаже этанола, в которой были задействованы сотни оптовых продавцов лекарств, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на расследование Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»).

Как уточняется, в результате махинаций бюджет страны потерял 70 млрд рублей. Схему раскрыли при помощи системы маркировки, которая позволяет проследить все перемещения товаров в цепочке от производителя до конечного продавца. В том числе отслеживаются перемещения товара в аптечный склад, аптеки, медицинские организации.

В случае, если на одном из этапов юридическое лицо покупает, но не поставляет товар дальше, то такую продукцию считают «зависшей», она находится на балансе организации. Если «зависшего» товара скопилось много, ЦРПТ предупреждает регулятора о возможности незаконного оборота по конкретному участнику рынка. Для того, чтобы возникли подозрения по поводу товара, он должен остановиться в движении на срок более 90 дней.

В первой половине февраля председатель правительства Михаил Мишустин сообщил , что кабмин подготовил поправки в российское законодательство для защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников, в частности будет введена обязательная маркировка звонков.

Благодаря маркировке будет понятно, от кого поступают звонки — от организаций или с международного виртуального номера. Информация будет отображаться на экране телефона, рассказал премьер-министр.

Ранее стало известно, что в России могут ввести маркировку ипотеки.