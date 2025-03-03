Юрист: разрешение не возвращать мошеннические кредиты создаст «волну обманщиков»

Россиян хотят освободить от обязанности выплачивать кредиты, оформленные на них мошенниками. Введение такой меры спровоцирует появление волны обманщиков и «хитрецов», которые захотят сами взять займ в банке и не возвращать его. Однако этот механизм будет работать не так легко реализуем – кредиты простят далеко не всем, объяснил юрист Дмитрий Кваша Общественной Службе Новостей.

«Хитрецы, они в любом случае найдутся. Те, кто захочет, конечно, взять кредит и не отдавать. Но здесь надо понимать, что воспользоваться этим инструментом не так-то просто», — подчеркнул юрист.

По новому законопроекту уточняются условия, которые должны соблюдаться для получения разрешения не выплачивать кредит. По этим критериям можно будет определить, правда ли житель стал жертвой мошенников или нет, отметил Кваша.

Эксперт также напомнил, что одно из обязательных условий при выдаче кредитов теперь – это период охлаждения, который является еще одним инструментов борьбы с мошенниками. Так, если сумма запрашиваемого кредита остается на уровне до 200 тыс. рублей, то «на раздумье» будет даваться от четырех часов, а если больше, то 48 часов. Если банк эти условия не выполнит, то он уже в любом случае будет нести ответственность, что не предоставил клиенту возможность подумать и отказаться.

«В этом случае вина с человека снимается», — подчеркнул специалист.

Даже если все условия были соблюдены, пострадавшему клиенту банка еще предстоит доказать, что его обманули мошенники, после чего будет возбуждаться уголовное дело. Без такого дела человека потерпевшим не признают, а значит кредит ему придется платить самому. «Хитрецы», по мнению юриста, попытаются обмануть систему, однако службы безопасности банков подобные случаи будут отслеживать.

Напомним, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что с 1 сентября россияне, оформившие кредит под влиянием мошенников, смогут не выплачивать долг. Банки и МФО к этому времени должны будут улучшить свои антифрод-системы и перед выдачей кредита тщательнее проводить проверки. На тех, кто уже выплачивает кредит, эту меру не распространят.

Ранее россиянам объяснили, как помешать мошенникам оформить на себя кредит.