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В Ленинградской области построят жилой район за более чем 70 млрд рублей

В Ленинградской области построят крупнейший жилой массив в рамках КРТ
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Depositphotos

В Ленинградской области построят крупнейший в регионе проект комплексного развития территорий (КТР). Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что муниципальные власти Кузьмоловского городского поселения провели торги на право КРТ в массиве «Ручьи-2». В лот вошел участок площадью 57 гектаров восточнее Ленинградского шоссе и Кузьмоловского кладбища.

Подрядчику разрешили строить жилые дома высотой до 21 этажа, объекты социальной инфраструктуры, инженерных сетей и объекты благоустройства. Предварительно, речь может идти более чем о 0,4 млн кв. м жилья.

По условиям торгов объем денежных вложений должен составлять минимум 70,8 млрд рублей, а срок реализации проекта должен быть не более 15 лет. Пока на участие в торгах поступила заявка лишь от ООО «Специализированный застройщик «Солнечный город», поэтому торги признали несостоявшимися. Тем не менее этот претендент имеет право заключить договор, говорится в статье.

Ранее был обнародован визуальный концепт курорта «Санкт-Петербург Марина».

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