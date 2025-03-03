Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мосбиржа подвела итоги первых торгов на выходных

MOEX: объем торгов 1 и 2 марта на Мосбирже превысил 10 млрд рублей
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Объем первых торгов акциями на выходных на Московской бирже превысил 10 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте площадки.

Торги прошли 1 и 2 марта. Торговая площадка рассказала, что в эти дни более 65 тысяч участников заключили свыше 291 тысячи сделок.

«Торги в выходные дни проводились в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня», — говорится в сообщении Мосбиржи.

В конце февраля в пресс-релизе площадки сообщалось, что с 1 марта Московская биржа в экспериментальном режиме запустит торги на фондовом рынке в выходные дни. Торги пройдут в рамках дополнительной сессии. На первом этапе к торгам в выходные будут допускаться наиболее ликвидные акции.

В Мосбирже также рассказали. что ценовые границы во время торгов в выходные будут сужены (максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня) — и не будут изменяться».

Ранее американская делегация в Эр-Рияде удивилась потерям своих компаний от ухода из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами