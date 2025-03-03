Мосбиржа подвела итоги первых торгов на выходных

Объем первых торгов акциями на выходных на Московской бирже превысил 10 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте площадки.

Торги прошли 1 и 2 марта. Торговая площадка рассказала, что в эти дни более 65 тысяч участников заключили свыше 291 тысячи сделок.

«Торги в выходные дни проводились в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня», — говорится в сообщении Мосбиржи.

В конце февраля в пресс-релизе площадки сообщалось, что с 1 марта Московская биржа в экспериментальном режиме запустит торги на фондовом рынке в выходные дни. Торги пройдут в рамках дополнительной сессии. На первом этапе к торгам в выходные будут допускаться наиболее ликвидные акции.

В Мосбирже также рассказали. что ценовые границы во время торгов в выходные будут сужены (максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня) — и не будут изменяться».

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