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Назван самый привлекательный город для вложения в инвестиционное жилье

«Движение.ру»: Краснодар стал самым привлекательным городом для инвестиционного жилья
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Пресс-служба «Гранд Отель Екатеринодар»

Краснодар стал самым привлекательным городом России с точки зрения покупки инвестиционного жилья, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение аналитиков центра ИА «Движение.ру».

Центр составил рейтинг городов, в которых недвижимость покупали не для улучшения жилищных условий, а либо в инвестиционных целях, либо как квартиру «на будущее», например для детей.

Как отметили аналитики, жилье, купленное в период действия базовой программы льготной ипотеки, с 2020 года по 2024 год, часто сразу сдавали в аренду, чтобы частично или полностью компенсировать платежи по кредиту.

Как отметили аналитики, большая часть сделок по покупке квартир в новостройках в Краснодаре совершали жители других регионов России. На втором и третьем месте рейтинга — Екатеринбург и Новосибирск. Эти города — образовательные центры Урала и Сибири, жилье там часто приобретается детям, которым в будущем предстоит стать студентами. Пока дети еще не учатся в высшем учебном заведении — квартиры сдают в аренду.

Во второй половине февраля генеральный директор строительной компании City Solutions Василий Тимофеев сообщил, что новые квартиры подорожают на 8–10% в 2025 году по сравнению с 2024-м.

По его словам, на стоимость жилья значительно влияет ключевая ставка ЦБ, влияющая на доступность проектного финансирования и ипотечных кредитов. Эксперт сказал, что, если укрепление рубля приведет к началу снижения ключевой ставки ЦБ, это сделает ипотеку более доступной, что поддержит спрос на жилье.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на покупке квартиры в 2025 году.

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