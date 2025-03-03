Назван самый привлекательный город для вложения в инвестиционное жилье

Краснодар стал самым привлекательным городом России с точки зрения покупки инвестиционного жилья, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение аналитиков центра ИА «Движение.ру».

Центр составил рейтинг городов, в которых недвижимость покупали не для улучшения жилищных условий, а либо в инвестиционных целях, либо как квартиру «на будущее», например для детей.

Как отметили аналитики, жилье, купленное в период действия базовой программы льготной ипотеки, с 2020 года по 2024 год, часто сразу сдавали в аренду, чтобы частично или полностью компенсировать платежи по кредиту.

Как отметили аналитики, большая часть сделок по покупке квартир в новостройках в Краснодаре совершали жители других регионов России. На втором и третьем месте рейтинга — Екатеринбург и Новосибирск. Эти города — образовательные центры Урала и Сибири, жилье там часто приобретается детям, которым в будущем предстоит стать студентами. Пока дети еще не учатся в высшем учебном заведении — квартиры сдают в аренду.

Во второй половине февраля генеральный директор строительной компании City Solutions Василий Тимофеев сообщил, что новые квартиры подорожают на 8–10% в 2025 году по сравнению с 2024-м.

По его словам, на стоимость жилья значительно влияет ключевая ставка ЦБ, влияющая на доступность проектного финансирования и ипотечных кредитов. Эксперт сказал, что, если укрепление рубля приведет к началу снижения ключевой ставки ЦБ, это сделает ипотеку более доступной, что поддержит спрос на жилье.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на покупке квартиры в 2025 году.