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Ввоз российских удобрений в ЕС в прошлом году достиг максимума

РИА: ввоз российских удобрений в ЕС в 2024 году вырос до максимума с 2021 года
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Денис Абрамов/РИА Новости

Евросоюз в прошлом году нарастил импорт удобрений из России до максимума с 2021 года. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата.

После начала Россией военной операции на Украине и введения антироссийских санкций в 2022 году ЕС снизил закупки российских удобрений на 20,5%, а в 2023 году еще на 8,2%, до 3,9 млн тонн.

Однако в 2024 году страны ЕС резко увеличили импорт удобрений сразу на четверть, почти полностью ликвидировав снижение предыдущих двух лет. Всего за год было импортировано 4,93 млн тонн против 5,37 млн в 2021 году.

При этом вырос не только объем закупок, но и доля российских удобрений в местном импорте, отмечает агентство. Если в 2022 и 2023 году она колебалась вблизи 23,5%, то в 2024 году поднялась до 27,4%.

Основная причина отказа Евросоюза от снижения зависимости от России, заявили в агентстве, — это слишком высокие цены на газ для местных производителей.

В конце февраля европейские сельхозпроизводители призвали Европейскую комиссию отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет заменить удобрения из РФ навозом.

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